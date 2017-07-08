Семью Запашных обманули строители родового поместья в Подмосковье

Совсем скоро в жизни братьев Запашных случится долгожданное событие – они наконец-таки переедут в родовое поместье, которое строят в Подмосковье. Стройка ведется уже третий год и к зиме должна завершиться.



О строительстве родового поместья Запашные заговорили два года назад. Именно тогда они решили, что всего в десяти километрах от Москвы строители возведут дома для всех членов семьи.



– Сейчас все работы находятся на финальной стадии, – делится новостями Аскольд. – Всё упирается в строителей. Общение с ними, как я уже понял из своей практики, – тяжелая штука. В нашей стране это национальный вид спорта по воровству.



Аскольд признается: знаменитую семью строители обманывали регулярно. Хотя братья ездили на стройку, как на работу, и лично контролировали процесс.



– Мы занимаемся не только строительством поместья, но еще и наведением порядка в Госцирке, – продолжает Запашный. – Уже поняли: у строителей крыша едет изначально. Они в строительстве не видят цели, если у них нет возможности воровать. Самое страшное, что и работают некачественно. До сих пор помню, как мне в детстве рассказывали: «Кремль строился на цементе, который замешивался с куриными яйцами. Поэтому он будет стоять веками!» А сейчас люди думают только о себе, как бы быстрее все сделать и получить деньги. В цирке со строительными организациями судились. Там делали бетонные перекрытия из непрочного материала, который мог посыпаться. Это уже не шутка.



На территории семейного поместья Запашных будет располагаться три дома. Один из них предназначен для матери знаменитых братьев, второй – для самого Аскольда, а третий – для Эдгарда. Совсем скоро он в третий раз станет отцом – его 26-летняя возлюбленная Ярославна ждет ребенка.



– Мой брат до сих пор ни разу не был женат, – рассказывает Аскольд. – Поэтому в его взаимоотношения, которые достаточно специфические, я стараюсь не лезть. Самое главное – понимать, что любые дети, которые рождаются, – это счастье. В официальном браке состоят родители или нет, не имеет значения. Хочется, чтобы дети росли в полноценных отношениях, чтобы у них были мама и папа, чтобы их с детства приобщали к чему-то прекрасному. Особенно это необходимо в наше очень страшное время. Эдгард недавно прилетел из Нью-Йорка и говорит: «Шел по улице, а рядом проводили гей-парад. Мимо проходили люди непонятного пола. Были мужчины с грудью». Брат даже растерялся. Когда рядом с тобой это существо оказывается, даже не знаешь, как реагировать. Мне кажется весь этот дурдом неправильным. И пускай кто-то назовет меня старомодным. Мир сходит с ума. Знаете, когда все слишком хорошо, люди начинают беситься. Я против пропаганды нетрадиционных отношений. Я не являюсь гомофобом, но все должно быть естественно. Говорят, что даже в официальных документах, если человек не может определиться с полом, нужно ставить прочерк. Разве это нормально?



Своих детей Аскольд старается воспитывать в классическом ключе. И очень рад, что его девочки Эльза и Ева продолжают знаменитую династию.



– Одной моей малышке шесть лет, а второй – семь, – продолжает Аскольд. – Они уже две артистки. Дочки полноценно выступают в шоу как актрисы. Я наблюдаю за этим процессом со стороны, и мне все нравится. Вижу перед собой леди. Для меня важно формирование правильного сознания. А не сумасшедшего.