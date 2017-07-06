Сегодня в студии программы "Пусть говорят" обсуждалась история десятимесячного Чарли Гарда из Британии и его семьи. Малыш страдает неизлечимым заболеванием, единственный шанс на выздоровление - экспериментальный курс лечения в Америке, но медики не отдают мальчика родителям и считают, что, если отключить его от системы искусственного поддержания жизни и пытаться транспортировать, он умрет в течении нескольких минут. Гости и эксперты в студии высказывались на тему того, правильно или нет в данной ситуации поступают врачи и что в таком случае делать родителям мальчика. Свою точку зрения на происходящее высказал и Егор Кончаловский , который, к слову, недавно стал отцом во второй раз. В пример он привел дочь Юлии Высоцкой Андрея Кончаловского Машу, которая впала в кому после автомобильной аварии.

Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Юлии Высоцкой/Фото: кадр из программы "Пусть говорят"

"Егор, вы никогда не проговаривали с Андреем, у него было отчаяние по поводу дочери, которая в коме. Там же тоже какую-то параллель с данной ситуацией можно провести?", - задал Андрей Малахов вопрос режиссеру. "Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юлии, но они в аналогичной ситуации не сдались. Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. Не при каких обстоятельствах отключение "лайф-машины" не рассматривалось", - рассказал мужчина.

Напомним, в автокатастрофу на юге Франции семья кинорежиссера Кончаловского попала 12 октября 2013 года. Во время поездки на джипе в город Марсель по автостраде режиссер на большой скорости из-за утраты управления оказался на машине на встречной полосе, и произошло ДТП. Сильно пострадала 16-летняя Мария Кончаловская, травмировав голову. После доставки в госпиталь девочка перенесла операцию, после этого ее ввели в состояние искусственной комы. Российские и европейские СМИ периодически сообщают то о поправке, то об ухудшении здоровья девочки.

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