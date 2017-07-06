Бизнес-леди позвала Джигурду под венец

Никита Джигурда и Марина Анисина продолжают сражаться за многомиллионное наследство крестной матери их детей Людмилы Браташ. Бывшие супруги утверждают, что завещание покойной бизнес-леди настоящее, а они сами уже стали владельцами нескольких квартир и внушительной суммы денег, которые остались после смерти Браташ.



Пикантность ситуации добавляют откровения Анисиной. Фигуристка заявила, что она развелась с актером из-за его романтических отношений с их кумой. "Я развелась с Джигурдой из-за его возобновленного романа с Люсей! Но мы были с Никитой Борисовичем в состоянии развода. А Людмила любила Джигурду за его харизму и песни! Даже предлагала Никитосу стать ее мужем!" – написала Марина Анисина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.



Интересно, что эту подпись спортсменка сделала к серии фотографий Браташ, звуковым сопровождением к которым идет любовная песня Джигурды. Далее Анисина сообщила, что, несмотря ни на какие козни, они "победили". "Сейчас отец моих детей меня не слушает. Говорит, что будет играть в русскую рулетку. Или пан, или пропал! Не хочет идти не на какие компромиссы! Он любил Люсю до меня и теперь его не остановить!😪" – заявила Анисина.



Ранее сообщалось, что даже в случае безоговорочной победы актер и фигуристка получат далеко не все наследство. "Точная сумма наследства составляла около миллиарда рублей. Но по рассказам Люси Браташ, за последние три года определенные люди, чьи фамилии мне известны, отжали часть денег", – сообщил Джигурда в недавнем интервью.



При удачном для него исходе дела артисту отойдут три элитные квартиры в Москве, одна в Париже. Также от Браташ остались счета в швейцарском, английском, американском и российском банках.