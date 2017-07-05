Google пригласил всех на похороны Димы Билана

Певца Диму Билана возмутили сообщения о его смерти, распространившиеся в Сети из-за изъянов в работе сервиса контекстной рекламы AdSense от Google . На это обратило внимание издание Medialeaks.

На своей странице в Instagram певец написал, что его «*******» (достала) реклама с информацией о похоронах и лечении в Африке.

«Глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое - летит в Африку лечиться?!?! Наверное, к доктору «айболиту» - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, «Мадагаскар» не смотрели!??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!» - рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как отмечает Medialeaks, около полугода назад интернет-пользователи начали обращать внимание на странные объявления, которые «должны вызывать шок и желание кликнуть по ссылке». Некоторые из них содержат такой текст: «Сегодня похороны Димы Билана. Болезнь унесла певца. Усталость виновна в случившемся. Смотрите фото».

Также AdSense демонстрирует множество сообщений о скорой смерти ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича и «походящих к концу ясных днях» певца Олега Газманова . «Людям с лишним весом предлагают магическую каплю, а тех, кто постарше, пугают отменой пенсий», - отмечает издание.

По одной из версий, объявления могут быть выгодны крупнейшим сотовым операторам.

Если пользователь заходит на сайт со смартфона и кликнет на такое объявление, то якобы без его согласия у него могут появиться разнообразные подписки от мобильных операторов. В Google заверили, что знают о проблеме и борются с ней. По словам представителей компании, они ужесточили правила по борьбе с мошенническими объявлениями и активно блокируют аккаунты за их распространение.