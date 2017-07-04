Звезда пародий на YouTube покончила жизнь самоубийством

В США скончалась звезда пародийных видео на YouTube Стиви Райан. Ей было 33 года, сообщает Billboard.

Девушка умерла еще 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе. Представитель правоохранительных органов региона сообщил, что она совершила самоубийство.

Пародийная актриса была частью команды YouTube-канала VH1. На нем она вела собственное шоу, в котором играла различных знаменитостей – Джастина Бибера Ким Кардашьян и других звезд.

В середине июня беда приключилась еще с одним известным блоггером. Звезда YouTube Остин Джонс был обвинен в изготовлении детской порнографии. Мужчина может сесть в тюрьму на 30 лет.