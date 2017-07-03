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У Евгения Осина отнялись ноги
Стало известно, что звезда 90-х Евгений Осин находится в тяжелом положении - у него отказали ноги. Сейчас артист ищет деньги на операцию. Ему необходимо отправится в больницу, но у него нет денег. 52-летний артист надеется найти средства, чтобы поправить здоровье. Ему требуется несколько операций.
-Две недели назад у меня отказали нижние конечности. Причиной тому стали проблемы с позвоночником. Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам. Вдобавок у меня сломано плечо – неудачно ударился о бетонную стену в прошлом месяце. Требуется несколько операций – здоровье совсем сдало. Держать гитару не могу, а о часовых выступлениях на сцене и вовсе придется забыть. Грустно, поклонники привыкли видеть меня веселым парнем в брюках клеш, а сейчас от него ничего не осталось. Мне нужно в больницу. Но в кошельке пусто. Последние сбережения забрали телевизионщики, которые обещали снять про меня сюжет и уверяли, что отправят на лечение за границу. Я пустил их в квартиру. Несколько недель кормил, тратил свое время, а они обманули... В беде меня никто не поддерживает, все сам. Работы у меня нет, авторских перечислений тоже. Остается только просить помощи у людей! - поделился Осин со СтарХитом.
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