Митя Фомин на фестивале во Львове напомнил, что Крым – это Россия

Российский певец Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, напомнил, что Крым — это российская территория. Заявление он сделал в интервью для украинского телеканала "1+1".

Корреспондент напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами, и предположила, что СБУ про это, видимо, еще не знает. После этого она спросила, считает ли певец Крым российским.

"По факту это российская территория", — ответил Фомин. Он подчеркнул, что музыка не имеет границ. "Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", — добавил певец.

Он также назвал себя "голубем мира" и призвал не запрещать музыку.