Газета рассказала о шикарной свадьбе в Лос-Анджелесе детей российских олигархов

В Лос-Анджелесе поженились дочь российского бизнесмена Эльдара Османова и сын предпринимателя Альберта Авдоляна. Об этом сообщает kp.ru.

Публикация от Vita Mia Events (@vitamiaevents) Июл 2 2017 в 1:30 PDT

Собчак запостила в своем Instagram видео с выступлением американской певицы.

Сегодня я вела одно из самых красивых мероприятий ever😻❤ Потрясающий вечер с #ЛедиГага Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 2 2017 в 4:40 PDT

«Свадьба действительно выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными [флористическими] композициями, гостей встречали скрипачи, которые исполняли классическую музыку», — пишет «Комсомолка» . Платье Лолиты с «нереальным шлейфом струилось по лестнице».

Газета подсчитала, что услуги флориста обошлись примерно в полмиллиона долларов, а артистов — еще в два миллиона. Плюс аренда помещения, угощение, расселение гостей, платье невесты.

Unreal wedding at my work tonight! Публикация от Alexis (@lex11pm) Июл 1 2017 в 10:11 PDT

В качестве приглашений на свадьбу гостям доставляли черные кейсы со статуэткой «Оскара» внутри, набором игральных фишек, ручкой и «золотой» пластиной с именами новобрачных, датой и местом проведения церемонии. В чемодан также был встроен экран, на котором проигрывалось видеоприглашение.