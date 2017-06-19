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У Киркорова нашлась взрослая дочь
В Ростове-на-Дону журналисты отыскали девушку, которая называет себя дочерью Филиппа Киркорова. "Наследница" короля эстрады пыталась выйти на контакт с исполнителем, но звезда не спешит признавать еще одного ребенка.
Дочерью знаменитого артиста называет себя некто Анна Тарасюк, которая уже успела прославиться в Ростове-на-Дону. Девушка взяла себе фамилию Киркорова, руководит работой фан-клуба певца и ведет популярную страничку в социальной сети Instagram.
Ровно три года назад,увидев это фото на официальном сайте Филиппа,мне казалось,что ярче и эмоциональнее дня в моей жизни уже не будет.Как же я ошибалась😂Если бы я только могла вообразить,что ждёт меня впереди😏😎И это не финал😈 #ФилиппКиркоров #Киркоров #АннаКиркорова #ДевочкавРостове #ДруGOY #ШоуДруGOY #РостовГород #РостовДон #РостовнаДону #ТеатрГорького #FilippKirkorov #Kirkorov #fkirkorov @fkirkorov
Публикация от 👑Анечка Киркорова👑 (@annakirkorova)
Анна встретилась со своим "отцом", когда он приехал с концертом в Ростов-на-Дону. Ей удалось пробраться к самой сцене и вручить Киркорову несколько подарков, в частности корону с надписью "Лучшему папе". Певец несколько удивился, но принял аксессуар и даже примерил его во время выступления.
Король эстрады пока не спеши признавать родство, но поделиться фамилией готов. "Она достаточно смелый человек, пошла на то, чтобы изменить как-то судьбу. Ведь меняя фамилию и имя, меняешь свою жизнь, код, который заложен в моих инициалах, а вот как этот код сработает на другом человеке", – заявил Киркоров во время записи передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
Анна рассказала, что творчества "отца" помогло ей вернуть голос после четырех месяцев молчания: она перестала говорить из-за смерти бабушки. Первым словом, которое она произнесла, было имя Киркорова.
Напомним, у Филиппа Киркорова двое детей – дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Певец состоял в браке с Аллой Пугачевой в течение девяти лет.
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