«Иванушку» погубил алкоголь

Бывший директор группы t. A. T. u Леонид Дзюник заявил газете, что «главной проблемой» артиста был алкоголь. «Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе „Иванушки“. Все спят на борту, устали, а он — то шампанское, то коньячок», — рассказал он.

По мнению Дзюника, именно из-за проблем с алкоголем Яковлева «попросили из группы». Продюсер отметил, что певец был «довольно замкнутым человеком», и отсутствие популярности после ухода из «Иванушек» только «усугубило его вредную привычку». «У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался. В этом и кроется причина его ранней смерти», — заключил Дзюник.

По словам певицы Кати Лель, в последнее время Яковлев выглядел «не очень». Она отметила, что у него были «очень желтые белки глаз», «и вел он себя как-то странно, не совсем естественно».

В то же время девушка певца Александра Куцевол заявила «КП», что Яковлев «болел, кашлял, считал, это простуда» и «занимался самолечением». «А оказалось, что у него двусторонняя пневмония. Запустил. Его подключили к вентиляции легких, но не помогло», — отметила она.

По ее словам, к врачам он обратился, «когда совсем плохо стало, < …> он стал задыхаться, не мог дышать и еле ходил». Куцевол отметила, что не знает, оставил ли певец завещание. Живых родственников у него нет.

В июне Яковлев был госпитализирован в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официально причиной его смерти назвали двустороннюю пневмонию.

Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.