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Садальский: трагическая смерть экс-солиста "Иванушек" не случайна
Известный актер Станислав Садальский считает, что трагическая смерть Олега Яковлева не случайна.
"Это какое-то роковое место в "Иванушках", - цитирует Садальского сайт kp.ru. - Сама смерть Олега Яковлева всего в 47 лет наводит на эти мысли. Вспомните, сначала погиб Игорь Сорин, на его место взяли Яковлева - теперь его тоже нет. И не важно от чего он умер, какой диагноз, важно, что жизнь человека кончилась".
"Гибель одного певца из "Иванушек International" может быть трагической случайностью, гибель двух певцов - уже закономерность. А вообще "Иванушкам International" нужно стать дуэтом - на всякий случай, чтобы эту закономерность прекратить", - отметил актер.
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