В Москве умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев , сообщает Life.

Несколько дней назад Яковлев был госпитализирован в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, у певца был диагностирован цирроз печени.

Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.