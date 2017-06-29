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Умер экс-солист "Иванушек"
В Москве умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев, сообщает Life.
Несколько дней назад Яковлев был госпитализирован в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, у певца был диагностирован цирроз печени.
Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.
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