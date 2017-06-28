Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом

Светская львица Ксения Собчак сделала проникновенное интервью с актрисой, режиссером и сценаристом Ренатой Литвиновой . Говорили и об Алисе Михайловне – маме "богини", как называют кинодиву поклонники. Та всю жизнь проработала челюстно-лицевым хирургом.

"Она обожает ставить смертельные диагнозы, – поразила Рената Ксюшу. – Пьяного какого-нибудь найдет, обязательно скажет: "Труп". Я перевезла ее в дом поближе, а раньше, когда она жила в неблагополучном районе, вечно там что-то находила – ну, умерших. То там найдет, то сям. Я говорю: "Мама, что тебя все тянет?" Пульс щупает".

"У меня с ней была отличная история, – продолжила Литвинова. – Ужасная зима, минус тридцать, ветер кошмарный. Мы с ней идем, а в щели между магазином и домом лежит мужчина в ветровке. Синий. Она пощупала пульс, говорит: "Труп". Я говорю: "Какой труп? Ты что, мама?" Начала я его трясти, орать. Проехала мимо милиция, я кричу: "Заберите! Смотрите, мужчина замерзает!" Я его растрясла, он открыл глаза, его увезли". Мы приходим домой, чай завариваем, и она говорит: "Но ведь это ты его растрясла, а вообще он был труп".

"Она говорит, что из меня вышел бы хороший врач. Что во мне есть доля сочувствия и доля беспощадности. Я сочувствую людям, мне кажется, даже больше, чем она", – цитирует Ренату журнал L'officiel.