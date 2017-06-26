Бондарчук отчитала Максакову

В передаче Бориса Корчевникова показали фрагмент из последнего интервью Марии, в котором она плохо говорит о России и о матери. Журналистка украинского телеканала попросила Максакову прокомментировать не самый приятный эпизод из ее юности.

Репортер нашла в открытых источниках воспоминания Людмилы о крупной ссоре с дочкой. Когда у Марии был "возраст бунта", где-то в районе 12 лет, она стала слишком ярко и даже вульгарно краситься. Однажды будущая певица вышла к завтраку с черной подводкой и ярко-красными напомаженными губами. Людмила пришла в ужас, сравнила дочь с "цирковой лошадью", затащила ее в ванную и весь грим смыла. А вечером Мария попыталась вскрыть вены.

"История выглядела несколько иначе. Я действительно начала пользоваться косметикой, а у мамы банальная профессиональная ревность. И она взяла грязную губку, которой моют посуду, и этой неприятно пахнущей губкой она взяла и попыталась все смыть. Но я физически крепкая, я не позволила ей это сделать", – поделилась своей версией произошедшего дочь Людмилы.

Мария не стала в тот момент применять силу и мстить матери. "Если бы я хотела ей ответить, я бы могла это сделать, но не отвечаю злом на насилие. Я стерпела. А вот унижение... Да, мне было крайне неприятно. Если бы я могла сбежать, но я была прикована к роялю, к музыкальной школе, к своему графику. Я понимала, что нет другого выхода и мне придется с этой женщиной, какие бы она ни наносила мне моральные травмы, изо дня в день дальше общаться", – сказала Максакова.