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Сальма Хайек оголилась на селфи
Сальма Хайек случайно продемонстрировала публике свой обнажённый торс. Актриса опубликовала в социальных сетях снимок, которым хотела продемонстрировать новый макияж, но забыла о зеркалах на заднем плане. Фотографию Хайек опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
When the party is over .... cuando se acaba la fiesta...#night #fiesta #stolenmoment
Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)
На снимке 50-летняя актриса предстаёт в эффектном платье. Однако по отражению в зеркала становится понятно, что звезда не до конца надела наряд. Актриса прикрывает грудь рукой, в которой держит гаджет. Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «От заката до рассвета», «Догма», «Отчаянный». В 2003 году актриса была номинирована на премию «Оскар» за роль Фриды Кало.
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