Джигурда рассказал об угрозах убить его «любым путем»

«Мне поступили угрозы, что за время вступления в наследство меня убьют любым путем. Путем ли отравления, путем ли катастрофы, утопления», — заявил Джигурда.

По его словам, сестра Браташ, Светлана Романова , пыталась оспорить право актера на наследство и признать завещание подделкой. «Все это суд отверг и автоматически тем самым признал завещание настоящим, и мы выиграли суд первой инстанции, главное заседание суда», — отметил артист.

По информации канала, наследство оценивается в несколько миллионов евро.