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Дни.ру

Фото изменившегося Караченцова появились в Сети

Фото изменившегося Караченцова появились в Сети
Фото:
Актер Андрей Мерзликин опубликовал свежие фотографии легендарного артиста Николая Караченцова. Тот сильно изменился – загорел и повеселел.
Популярный актер Андрей Мерзликин вместе с семьей отдыхает в Болгарии. В один из дней артист встретился с Николаем Караченцовым и его супругой, актрисой Людмилой Поргиной. Пара на протяжении нескольких недель находится в Болгарии, где у их сына Андрея есть свои апартаменты.

Всех с Воскресным днём! После службы на этот раз решили не расходится, а наоборот, собраться и попить чай, на тенистой террасе, возле храма! Людмила Поргина рассказала много удивительных историй из их жизни, историй из творчества, историй из "нового" этапа жизни, легендарного Николая Петровича Караченцева. Обсудили современный #театр #кино #живопись #воспитание детей и внуков!)) Получил подсказки в своём продвижении спектакля о Шукшине, в Москве... Вишня, черешня, чай и кофе, тортик и пирожные (Н.П. оказался сластёна, как и я впрочем), лучшие #друзья для таких полуденных бесед! Вам хорошего дня!!! #болгария #храм #воскресение #служба #дети #мы #вместе #я #сегодня #счастливый #легенда #актер #артист #ленком #солнце #счастье #улыбка #славабогузавсе

Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)

Мерзликин опубликовал фотографии Караченцова и Поргиной на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Здешний воздух явно пошел на пользу Николаю – он загорел и повеселел.

Всех с Воскресным Днём!!! Солнечный болгарский денёк! Отдых отдыхом, а храм по расписанию! Сегодня на службе было так много народу и Причастников, что Настоятель храма #отец Петр, с радостью отметил этот #выбор между походом на #пляж или в #храм !))) После службы с радостью пообщались постоянными прихожанами храма, а именно с Легендой Кино и Театра, Николаем Петровичем Караченцевым и его мужественной, открытой, искренней, веселой супругой Людмилой Поргиной! Вот так встреча! Мы знакомы давно, но общаемся редко)) #сын попросил меня сфотографировать его с Актером. Меня покорило, что Фёдор знает "Кто Это"!!! Надеюсь вам не надо это объяснять?)) #болгария #воскресение #служба #караченцев #прихожане #солнце #радость #сегодня #мы #встреча #улыбка #вера #славабогузавсе #я #счастливый #tbt

Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)

"Людмила Поргина рассказала много удивительных историй из их жизни, историй из творчества, историй из "нового" этапа жизни, легендарного Николая Петровича Караченцева. Обсудили современный #театр #кино#живопись #воспитание детей и внуков!)) Получил подсказки в своем продвижении спектакля о Шукшине, в Москве... Вишня, черешня, чай и кофе, тортик и пирожные (Н.П. оказался сластена, как и я впрочем), лучшие #друзья для таких полуденных бесед!" – рассказал Мерзликин.
Ранее актер повстречал Караченцова и Поргину по дороге в храм. "Вот так встреча! Мы знакомы давно, но общаемся редко)) #сын попросил меня сфотографировать его с Актером. Меня покорило, что Федор знает "Кто Это"!!!" – сообщил Андрей.
Напомним, в конце февраля Николай Караченцов и Людмила Поргина попали в автомобильную катастрофу. К счастью, никто не пострадал. Позднее Поргина призналась: "У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день".
Болгария Шоу-бизнес
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