Фото изменившегося Караченцова появились в Сети
Всех с Воскресным днём! После службы на этот раз решили не расходится, а наоборот, собраться и попить чай, на тенистой террасе, возле храма! Людмила Поргина рассказала много удивительных историй из их жизни, историй из творчества, историй из "нового" этапа жизни, легендарного Николая Петровича Караченцева. Обсудили современный #театр #кино #живопись #воспитание детей и внуков!)) Получил подсказки в своём продвижении спектакля о Шукшине, в Москве... Вишня, черешня, чай и кофе, тортик и пирожные (Н.П. оказался сластёна, как и я впрочем), лучшие #друзья для таких полуденных бесед! Вам хорошего дня!!! #болгария #храм #воскресение #служба #дети #мы #вместе #я #сегодня #счастливый #легенда #актер #артист #ленком #солнце #счастье #улыбка #славабогузавсе
Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)
Всех с Воскресным Днём!!! Солнечный болгарский денёк! Отдых отдыхом, а храм по расписанию! Сегодня на службе было так много народу и Причастников, что Настоятель храма #отец Петр, с радостью отметил этот #выбор между походом на #пляж или в #храм !))) После службы с радостью пообщались постоянными прихожанами храма, а именно с Легендой Кино и Театра, Николаем Петровичем Караченцевым и его мужественной, открытой, искренней, веселой супругой Людмилой Поргиной! Вот так встреча! Мы знакомы давно, но общаемся редко)) #сын попросил меня сфотографировать его с Актером. Меня покорило, что Фёдор знает "Кто Это"!!! Надеюсь вам не надо это объяснять?)) #болгария #воскресение #служба #караченцев #прихожане #солнце #радость #сегодня #мы #встреча #улыбка #вера #славабогузавсе #я #счастливый #tbt
Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)