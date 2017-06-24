Фанаты просят Ольгу Бузову «сделать грудь»

Фотографии телеведущей в бикини не на шутку взволновали подписчиков/

Постоянная героиня светской хроники Ольга Бузова в этот раз выложила в свой Instagram фото и видео в бикини, сделанные в одном из сочинских отелей. Многочисленные подписчики телеведущей обратили внимание на ее маленькую грудь, прикрытую крошечным купальником.

Одни посчитали Ольгу героиней, поскольку не каждая девушка с небольшим размером груди так смело будет позировать в бикини перед камерой. Однако другие порекомендовали Ольге обратиться к пластическому хирургу: «Оля, сделай грудь», «Ольга правда со стороны твоя грудь заставляет принять меры по улучшению», «Все классно, но груди нужно сделать, а то что это такое? Никуда не годится...», «»

Когда хочешь сделать секси фото с розовым фламинго 😂😂😂 #ятакизнала#гусьтычё 😂 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 24 2017 в 8:18 PDT

Напомним, на днях критике подвергся слишком откровенный, по мнению подписчиков, концертный наряд начинающей певицы.