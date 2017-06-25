Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон записал с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером ролик в поддержку Парижского соглашения по климату 2015 года, где раскритиковал решение президента США о выходе из него.

В опубликованном 10-секундном клипе знаменитый актер и экс-губернатор Калифорнии заявил, что для него настоящая честь встретиться с Макроном, и что они будут работать вместе ради чистой энергии будущего .

Ранее лозунг Макрона Сделаем нашу планету снова великой! , стал очень популярным в социальных сетях, так как французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа Сделаем Америку снова великой! , чем заслужил репутацию оппонента главы США.