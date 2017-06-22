Иван Краско может остаться без жилья

По словам Краско, Маргарита и Наталья часто конфликтуют. Супруги пришли на программу "Прямой эфир" и рассказали о своей проблеме и конфликтах в семье.

-У меня была трехкомнатная квартира. Когда мы переехали с предыдущей супругой и сыновьями на Фонтанку, у Наташи появился молодой человек, и я сказал: «Ребята, я не могу вам мешать». Наташина мама тогда сказала мне: «Живите пока у меня». Галина Дмитриевна – просто идеальный человек, добрая душа. Я жил у нее два года, потом появилась Наталья Александровна, - рассказал Иван.

Наталья также недовольна поведением Маргариты и заявляет, что в последнее время жить с ней в одной квартире очень тяжело.

-Мы прожили где-то около года, и все было хорошо и нормально, когда Маргарита сказала: «Кирюше от папы ничего не осталось, уговори, пожалуйста, Ивана Ивановича отдать ему машину в память об отце». После того, как я это сделала, Маргариту как будто подменили. Она стала высказывать мне какие-то вещи, назначать графики уборок. Начинаются скандалы, обвинения, я ничего не могу понять, - поделилась Наталья.