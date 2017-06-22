Объявлен в розыск похитивший 677 млн у Табакова банкир

По словам собеседника издания, в ближайшее время Лопатову, которого обвиняют в хищении средств кредитной организации, предъявят заочные обвинения. Затем следователи планируют идти в суд с ходатайством о его заочном аресте.

По версии следствия, экс-предправления выводил из финансового учреждения средства под видом выдачи кредитов. Также от махинаций Лопатова пострадали и несколько клиентов банка «Клиентский», среди которых и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков . С его счета в банке пропало около 677 млн рублей.