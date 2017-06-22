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Объявлен в розыск похитивший 677 млн у Табакова банкир

677 млн у Табакова украл советский баскетболист
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Советский баскетболист, бывший председатель правления банка «Клиентский» Андрей Лопатов был объявлен в розыск. Подозреваемого несколько раз вызывали сотрудники правоохранительных органов на допрос, однако банкир проигнорировал все повестки. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Росбалт».
По словам собеседника издания, в ближайшее время Лопатову, которого обвиняют в хищении средств кредитной организации, предъявят заочные обвинения. Затем следователи планируют идти в суд с ходатайством о его заочном аресте.
По версии следствия, экс-предправления выводил из финансового учреждения средства под видом выдачи кредитов. Также от махинаций Лопатова пострадали и несколько клиентов банка «Клиентский», среди которых и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. С его счета в банке пропало около 677 млн рублей.
Шоу-бизнес
Росбалт
МВД Банк "Клиентский"
Олег Табаков
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