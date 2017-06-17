"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко устроила откровенную фотосессию у бассейна. Фанаты поощрили ее десятками тысяч лайков.

Dress @nakedwardrobe 💕 Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Июн 16 2017 в 7:29 PDT

На фотоснимке, который опубликовала модель из РФ, она решила в очередной раз похвастаться своими аппетитными формами в соблазнительном бикини.

Подписчики отметили, что на Квитко прекрасный купальник, подчеркивающий ее сексуальность. Меньше чем за сутки снимок поощрили лайком более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.