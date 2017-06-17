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Фото: "Русская Кардашьян" в ярком бикини свела с ума фанатов своими прелестями

«Русская Кардашьян» напомнила о себе
Фото:
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко устроила откровенную фотосессию у бассейна. Фанаты поощрили ее десятками тысяч лайков.

Dress @nakedwardrobe 💕

Публикация от Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

На фотоснимке, который опубликовала модель из РФ, она решила в очередной раз похвастаться своими аппетитными формами в соблазнительном бикини.
Подписчики отметили, что на Квитко прекрасный купальник, подчеркивающий ее сексуальность. Меньше чем за сутки снимок поощрили лайком более 70 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Шоу-бизнес
Анастасия Квитко
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