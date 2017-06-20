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Максим Галкин предстал перед камерой в фартуке на голое тело
За личной страничкой Максима Галкина в Инстаграм следят почти 800 тысяч человек. Юморист частенько балует армию поклонников неожиданными снимками и роликами: то проведет экскурсию по замку, где живет с Аллой Пугачевой, то растрогает фолловеров видео с Лизой и Гарри, то покажет Примадонну, загорающую в купальнике.
Сегодня артист выложил в микроблог еще более оригинальное видео. В кадре Максим моет посуду, рассуждает о знаменитостях, которые постоянно жалуются на усталость и высмеивает подобных персон. Подписчики оценили не только сарказм Галкина, но и его образ - ведь перед камерой мужчина предстал в фартуке на голое тело.
"Смешно! Иии... Закрадывается мысль, а что там..под фартуком?)"; "Макс, ну ты мужииик!!! Идеальный муж"; "Максим! Вы - очаровашка в этом фартучке"; "Максим! Гений! А фартучек какой!" "Майку наденьте кто-нибудь на него, не сосредоточишься же!" - оставляют комментарии подписчики.
Кстати, недавно Галикн отметил день рождения - 18 июня телеведущему исполнился 41 год. С самого утра звездный именинник принимал поздравления от родственников, коллег и друзей. Поздравили Максима и его дети — двойняшки Лиза и Гарри. Дочка подарила папе игрушечную сову, которую сшила вместе с няней, а сын прочитал стихотворение и вручил самодельную открытку.
Немного об усталости напоказ. P.S. Это не значит, будто я считаю публичные творческие профессии лёгкими, даже наоборот - зачастую тяжёлый монотонный труд проще перенести, чем эти, казалось бы, "лёгкие" метания на сцене. Я к тому, что так ли необходимо грузить изнаночными трудностями в большинстве своём празднично-радостную соцсеть? Или Вам это нравится? Что скажете? #максимгалкин #ненуди #ненудист #звезды #звездыустали #устал #усталотжался #тяжелыйденьбыл #ненуачо #тяжелыйрабочийдень #посудупомой
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
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