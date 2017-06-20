Максим Галкин предстал перед камерой в фартуке на голое тело

За личной страничкой Максима Галкина в Инстаграм следят почти 800 тысяч человек. Юморист частенько балует армию поклонников неожиданными снимками и роликами: то проведет экскурсию по замку, где живет с Аллой Пугачевой , то растрогает фолловеров видео с Лизой и Гарри, то покажет Примадонну, загорающую в купальнике.

Сегодня артист выложил в микроблог еще более оригинальное видео. В кадре Максим моет посуду, рассуждает о знаменитостях, которые постоянно жалуются на усталость и высмеивает подобных персон. Подписчики оценили не только сарказм Галкина, но и его образ - ведь перед камерой мужчина предстал в фартуке на голое тело.