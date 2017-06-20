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Дочь Розы Сябитовой разделась для рекламы
Фото: teleprogramma.pro
Полгода назад пользователи соцсети раскритиковали внешний вид дочери Розы Сябитовой. Под одной из фотографий, где телеведущая и ее наследница запечатлены вместе, подписчики посоветовали Ксении заняться собой и своим внешним видом. Похоже, девушка прислушалась к пожеланиям фолловеров. В последнее время аккаунт дочери ведущей шоу "Давай поженимся" переполнен рекламными фотографиями: на снимках Ксения Сябитова тестирует на себе всевозможные косметические процедуры.
"Если выходные прошли на "ура", как у меня, то самое действенное средство - это массаж! Что может быть лучше, когда из тебя делают человека своими руками", - подписала девушка фотографию, где запечатлена без одежды на массажной кушетке. К слову, все стратегически важные места в кадре предусмотрительно прикрыты полотенцем, но, так или иначе, фото все равно выглядит несколько провокационным.
Если выходные прошли на "УРА!"🎉🎊🎊🎉, как у меня 😏👌🏻, то самое действенное средство - это МАССАЖ😍! Что может быть лучше, когда из тебя делают человека🙈😫🤣 своими руками✨🙌🏻✨ @preobragenie.center предоставляет хорошие услуги по доступным ценам😍❤️#happy #love #преображение#центрпреображение#салокрасоты#массаж#удовольствие#счастье#сябитова#сябитоваксения #будниедни
Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba)
Кстати, некоторое время назад в подобной рекламе снималась и телеведущая Анфиса Чехова, которой удалось заметно похудеть за короткий срок. В кадре знаменитость была запечатлена топлес. Не постеснялась отказаться от одежды на съемках и актриса Екатерина Климова. Черно-белое фото одной из самых красивых женщин отечественного кинематографа произвело фурор в соцсетях.
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