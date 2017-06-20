Дочь Розы Сябитовой разделась для рекламы

Полгода назад пользователи соцсети раскритиковали внешний вид дочери Розы Сябитовой. Под одной из фотографий, где телеведущая и ее наследница запечатлены вместе, подписчики посоветовали Ксении заняться собой и своим внешним видом. Похоже, девушка прислушалась к пожеланиям фолловеров. В последнее время аккаунт дочери ведущей шоу "Давай поженимся" переполнен рекламными фотографиями: на снимках Ксения Сябитова тестирует на себе всевозможные косметические процедуры.

"Если выходные прошли на "ура", как у меня, то самое действенное средство - это массаж! Что может быть лучше, когда из тебя делают человека своими руками", - подписала девушка фотографию, где запечатлена без одежды на массажной кушетке. К слову, все стратегически важные места в кадре предусмотрительно прикрыты полотенцем, но, так или иначе, фото все равно выглядит несколько провокационным.