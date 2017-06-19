Водитель Анастасии Волочковой ответил на обвинения в воровстве

Недавно Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. Она сообщила о том, что ее водитель Александр Скиртач неоднократно ее обманывал и обворовывал. Он не только украл значительную денежную сумму, но и добавлял в напитки Волочковой снотворное.

Балерина подала в суд на бывшего работника, о чем рассказала в программе «Новые русские сенсации».

- Ты любишь человека, потом он тебя предает. У Саши не было субординации, мы проводили много времени вместе. Я хочу, чтобы он вернул деньги и извинился перед своей мамой, которую он псевдопохоронил 25 марта текущего года. Но похорон не было. И человек, взяв у меня деньги по такому печальному поводу, поехал с одной из жен в сауну и ресторан, - заявила Волочкова.

Сам Александр не остался в стороне и ответил на обвиненияв свой адрес.

- Настя, я очень прошу, чтобы вы прекратили унижать мою семью. Ваши эмоции ко мне были не искренни, и все, что вы говорите — хамство. Я человек, а не скотина. Мне не перед чем оправдываться. Если вы будете мне угрожать, я буду защищаться, - ответил бывший водитель.