Екатерина Скулкина поразила снимком в бикини

41-летняя комедиантка вызвала бурю эмоций у пользователей Сети, опубликовав неожиданное для многих фото в бикини. В прошлом артистка была очень полной, но сумела взять себя в руки и существенно похудеть.

Если лето не идёт к нам, значит, мы примчим к нему!!!🔆 За красивыми купальниками для вкусных мадамов обращаться к @brashop_ru 😘😘😘 Публикация от Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) Июн 18 2017 в 3:59 PDT

До этого Екатерина Скулкина не публиковала фотографий в купальнике, но, как известно, все бывает в первый раз. Актриса обнародовала снимок в купальнике во время отдыха в одном из турецких отелей. В кадре она позирует в бикини оттенка сочной малины.

Фолловеры Скулкиной оценили, насколько эффективной оказалась ее работа над собственным телом. По словам знаменитости, около полутора лет назад она решила придерживаться раздельного питания, а также стала активно заниматься спортом. В итоге сначала смогла избавиться от 10 килограммов, через три месяца – еще от 5 килограммов, и так, пока не скинула целых 30 кг.

«Я добилась этого исключительно самостоятельным путем: правильная мотивация, правильное питание, спорт (прилично спорта), массаж и обертывания! Больше ничего!» - сообщила о своем похудении Екатерина.

Хотя среди подписчиков звезды Comedy Woman нашлись те, кто решил, что Кате еще есть куда стремиться в своем похудении, большое количество голосов прозвучало в весьма комплиментарном тоне. «Вот он идеал женской фигуры, а вовсе не то, что нам впаривают глянцевые журналы», - заявили поклонники «сочной» красоты.