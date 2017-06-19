Дима Билан поборол болезнь

Певец Дима Билан признался, что долгое время не мог справиться с болезнью.

Обеспокоенные состоянием здоровья артиста поклонники даже узнавали его номер телефона для того, чтобы поддержать своим советом.

— Часто узнают номер телефона и начинают писать, советовать, особенно последнее время, когда ходили слухи, что я болен, — рассказал Дима.

Это вынудило его запастись целой упаковкой SIM-карт, так что теперь певец часто меняет номера.

— В моей жизни действительно был очень непростой период, это правда, — сознается Билан. — Потому что я не мог спать. Рука болела, ныла, я не знал, куда ее деть. Мне не помогали никакие мази.

В итоге врачи насчитали у певца сразу несколько грыж, и ему пришлось пройти длительный курс лечения, чтобы избавиться от недуга.