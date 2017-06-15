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Галкин опубликовал фото Пугачевой без платья

Галкин опубликовал фото Пугачевой без платья
Фото:
Телеведущий Максим Галкин тайно сфотографировал певицу Аллу Пугачеву без платья. Снимок загорающей Примадонны в Юрмале он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
«Любимая загорает. Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют», - подписал Галкин.
Подписчики телеведущего отметили, что 68-летняя певица выглядит очень молодо и красиво.
«Я сразу и не узнала. Любовь омолаживает. Алла Борисовна цветёт. В этом есть и заслуга мужа. Молодцы», «Прекрасна. Вот бы мне в таком возрасте так выглядеть», «Может, когда-нибудь Алла раскроет секрет молодости, а сейчас потрясена, если честно, как девчонка, браво, вот так и надо, а то возраст, возраст, да цифры в паспорте придумали и ведем отчет, а, может, я на 20 чувствую себя в свои за 30. Так что, счастливы и это главное, а Алла точно фору даст любой», - указали поклонники певицы в комментариях к публикации.
Ранее сообщалось, что в конце мая Пугачева обратилась к врачам. В Институте хирургии имени Вишневского рассказали, что ей провели диагностику ишемической болезни сердца – коронарографию. Данное обследование показывает, стоит ли делать стентирование сосудов или нет.
30 мая Пугачеву выписали домой. После этого певица покинула Россию. Вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным она уехала в Латвию.
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Латвия Шоу-бизнес
Максим Галкин Алла Пугачева
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