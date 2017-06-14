Соседка Илоны Новоселовой заявила, что та была мужчиной, и назвала ее настоящее имя

Жительница дома, в котором раньше проживала участница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова , прокомментировала слухи о том, что ясновидящая была рождена мужчиной.

По ее словам, это знают все соседи и "весь город".

"Не знаю, пол менял или нет. Мне даже сказали, что он с детства девочкой хотел быть изначально", - произнесла она.

Собеседница журналистов заявила, что после въезда в дом ей было страшно, так как в подъезде была кровь после одной из попыток Илоны покончить с собой.