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Соседка Илоны Новоселовой заявила, что та была мужчиной, и назвала ее настоящее имя
Фото: оф. сайт Илоны Новоселовой
Жительница дома, в котором раньше проживала участница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова, прокомментировала слухи о том, что ясновидящая была рождена мужчиной.
"Да. Андрей. Андрей Новоселов", - ответила женщина.
По ее словам, это знают все соседи и "весь город".
"Не знаю, пол менял или нет. Мне даже сказали, что он с детства девочкой хотел быть изначально", - произнесла она.
Собеседница журналистов заявила, что после въезда в дом ей было страшно, так как в подъезде была кровь после одной из попыток Илоны покончить с собой.
Напомним, тело Илоны Новоселовой было найдено 13 июня в Москве на козырьке подъезда жилого дома.
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