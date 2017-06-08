Розу Сябитову вызовут на допрос

Пресненская межрайонная прокуратура установила: "Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенные ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы необоснованы, проверочные мероприятия проведены не в полном объеме, в связи с чем отменены, даны конкретные указания"

Напомним, что женщины платили фирме Розы Сябитовой крупные суммы (в среднем 200 тысяч рублей) за услуги, которые она общала оказать - найти жениха клиенткам. Но обещания свои телесваха не выполнила. Несколько женщин объядинились, подали в суд, с помощью адвоката доказали, что им не предоставлялиьс обещанные услуги.

- Мне два года назад присудили 325 тысяч рублей (сумма договора и компенсация морального вреда) плюс проценты за пользование чужими денежными средствами. До сих пор Сябитова деньги не вернула, за это время сумма увеличилась примерно до 400 тысяч рублей, - рассказала teleprogramma.pro Наталия Земская. - Чтобы не платить, Сябитова перевела фирму на престарелую свекровь, которой 87 лет. На мой взгляд, это мошенничество — статья № 159. Мы подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, но нам отказали, мотивируя, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений. Этот отказ мы обжаловали в прокуратуре.

И вот прокуратра вынесла решение.

" Постановления об отказе в возбуждении уголовных дел против Розы Сябитовой отменены, материалы направлены на дополнительную проверку", - сообщил адвокат Владислав Кочерин.

- Постановление прокуратуры Пресненского района отменило постановления полиции об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сябитовой по ст. 159 Мошенничество. Дальше по идее всех нас, потерпевших, должны вызвать на допрос. Сябитову, надеюсь, тоже, - рассказала нам Наталия Земская.

Наташа по образованию - юрист, и она уверена в том, что Сябитову накажут.

- Я хочу вернуть деньги и предупредить других женщин. Из-за огласки в прессе мой пример уберег сотни других людей. В суде было доказано непредоставление мне услуг со стороны компании Сябитовой. А свидетель свахи (тот самый мужчина, который встречался со мной: как я узнала от других женщин, он вообще был единственный, кто предлагался клиенткам в качестве жениха) не смог вразумительно ответить на вопросы судьи и моего адвоката. Стало очевидно, что он знакомый Сябитовой, а не член ее клуба знакомств.