20 лет без Жени Белоусова: как живут наследники певца

В начале июня 20 лет назад умер Женя Белоусов. Музыканту было всего 32 года, когда он ушел из жизни. Но песни, с которыми он собирал стадионы в конце 80-х и начале 90-х годов, помнят до сих пор: «Девчонка-девчоночка», «Алешка», «Девочка моя синеглазая», «Короткое лето», «Золотые купола», «Вечерок-вечерочек» помнят до сих пор. Женя Белоусов прожил короткую, но яркую жизнь. Teleprogramma.pro рассказывает неизвестные факты из жизни Белоусова и его наследников.

1. Дочери певца Кристине было 10 лет, когда умер папа, сейчас молодой женщине 30 лет, у нее хорошая работа – трудится переводчиком в крупной компании. Рыжеволосая красавица работала в модельном агентстве, окончила музыкальную школу, но заниматься профессионально музыкой не захотела. Окончила психологический факультет медуниверситета, в совершенстве владеет английским и испанским языками. Друзьям, коллегам, знакомым Кристина никогда не рассказывала, чья она дочь. Девушка производит впечатления скромного, серьезного и целеустремленного человека.

- Ощущение, что папа рядом есть до сих пор, - рассказала Кристина Белоусова в программе «Прямой эфир». – То, что я знаю о папе - он интересовался всегда философией, религией, психологией. И мне все это интересно… Я стараюсь не думать о смерти папы с болью, я стараюсь думать о том, что он прожил достаточно яркую жизнь, он много что дал людям, которые его окружали, в том числе мне… Мне не хочется, чтобы ко мне клеился ярлык дочки известного человека.

Кристина Белоусова Фото: социальные сети

Кристина живет в трехкомнатной квартире в Москве, которая досталась ей по наследству от известного папы. Евгений развелся с матерью своей дочери, когда девочке было 7 лет, но всегда помогал семье. И с внебрачным сыном Ромой Белоусов общался, постоянно помогал им.

Сыну Белоусова Роману 24 года. Его мама – Оксана Шидловская (бывшая клавишница в группе Жени Белоусова). Жена Евгения Белоусова Елена Худик (мама дочери музыканта Кристины) развелась с ним, когда узнала, что у мужа родился внебрачный сын. Сейчас женщины общаются, обе устроили личную жизнь. Роман любит гонять на мотоцикле, выучился на сварщика, собирается открывать автосервис. С сестрой знаком, но отношения не поддерживают. Мальчик растет целеустремленным, душой компании, как и его отец.

Евгений Белоусов с сыном Романом. Фото: архив

Дети певца музыкой не увлеклись, а вот его племянник (сын брата-близнеца Александра Белоусова ) профессиональный музыкант. Его, кстати, тоже зовут Евгений.

2. Мама певца Нонна Павловна умерла три года назад. В последнем интервью она вспоминала, каким заботливом сыном был Женя: мама часто приезжала из Курска к сыну в Москву, он водил ее по ресторанам, покупал подарки, даже брал иногда на гастроли, помогал материально. У матери с сыном были близкие отношения. «Тяга к музыке у Жени появилась в детстве, мы его сразу отдали в музыкальную школу, - вспоминала Нонна Павловна. - Когда Жене было десять лет, его сбила машина, он очень сильно ударился головой, несколько дней был на грани смерти…» К Белоусову в Курске навещали внуки, и она сама после смерти Жени бывала в Москве в гостях у сына Саши. «Ко мне приезжал Роман, очень похож на Женю, только черты помельче, с учебой у него не очень – в отца! Кристина психолог, языки учит, у нее от Жени – пристрастие к диетам. Он дурью маялся - устраивал себе похудения, пока здоровье не загубил. Я удивлялась – приезжала и видела, что Женя по десять дней ничего не ест, только чай пьет. А потом на банкете ему нальют чего-нибудь – вот поджелудочная железа и воспалялась! Первый раз, когда ему стало плохо, сам доехал до "Склифа". Но у него гастроли, поэтому через день сбежал из палаты. Второй раз попал в больницу, когда уже поздно было. Ему столько лекарств прокапывали, а у него внутричерепное давление повысилось. Для Женьки это было смертельно опасно».

Евгений Белоусов поступил в больницу с приступом острого панкреатита, через некоторое время дала о себе знать травма головы, полученная в детстве – случился инсульт. Через два месяца популярный исполнитель умер.

3. Евгений Белоусов был женат на Наталье Ветлицкой девять дней. «Пока он был на гастролях, Наталья завела романтические отношения. Влюбчивая такая девушка была - под стать Жене. Но ушла она от него, и Женя действительно сильно переживал», - вспоминала продюсер певца Любовь Воропаева. После развода Женя женился на Елене Худик, которая к тому времени уже родила дочь Кристину. Лена – его первая любовь из Курска.

4. В последние годы с Белоусовым был очень близок Александр Любимов , телеведущий поддерживал Евгения. Дружба Белоусова и Любимова некоторым была непонятна: Любимов интеллектуал, а Белоусов вырос на курских улицах, окончил ПТУ.

5. Друг Белоусова Игорь Сандлер в программе «Прямой эфир» рассказывал: «Женя - великолепный джазовый музыкант, композитор. Но вынужден был петь «Девочка моя синеглазая». Он был колоссально недоволен собой. Он мне ставил свои новые аранжировки, диски, это были записи прогрессивного джаз-рока. И говорил при этом: «Не дай бог эти диски услышат мои поклонницы! Мне тогда конец!» Он колоссально переживал в глубине души, что не смог себя реализовать как музыкант».

6. Продюсер Любовь Воропаева вспоминала, что Белоусов пел под фонограмму, так как с аппаратурой в те годы было сложно, тем более на стадионах, на открытых площадках, где часто выступал исполнитель. После того, как Евгений ушел из шоу-бизнеса он занялся бизнесом – стал продавать алкоголь.

7. Воропаева рассказала историю создания главного хита «Девочка моя синеглазая». Она оказалась неожиданной. Поэтесса, продюсер Жени Белоусова посвятила песню компьютеру своего мужа композитора Виктора Дорохина. Дорохин часами просиживал за компьютером, которую он называл «синеглазой девочкой».

8. Продюсер Белоусова первой в стране стала использовать «черный пиар» для продвижения подопечного. Воропаева сама «сливала» в СМИ «сенсации», сама носила кассеты с его записями на радио и телевидение, продюсер была знакома с музыкальными редакторами. Но в 1990 году Воропаева и Дорохин прекратили сотрудничество с Белоусовым. В интервью Воропаева рассказывала, что одной из причин было пристрастие Евгения в то время к алкоголю. Незадолго до смерти певца они возобновили общение.