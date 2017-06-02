Актер Михаил Державин госпитализирован

В настоящий момент народный артист РСФСР находится в реанимации одной из больниц. Михаил Державин выступает на сцене и снимается в кино с 1959 года. В 1967 году начал выступать в Театре сатиры в Москве. Всего актер исполнил более 30 ролей, в том числе артист сыграл в постановках «Вишнёвый сад», «Тартюф», «Ревизор». Артист известен также своими ролями в фильмах «Моя морячка», «Жених из Майами», «Настоящий мужчина», «Новый Одеон», «Ночной визит».