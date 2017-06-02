Мария Максакова впервые показала годовалого сына Ивана от Дениса Вороненкова

В марте этого года в семье Марии Максаковой случилась трагедия, оперная дива потеряла мужа. Экс-депутат Госдумы был застрелен неизвестным в центре Киева. Спустя два месяца артистка начала потихоньку возвращаться к жизни. В мае этого года она впервые после случившегося вышла в свет, посетив музыкальный конкурс "Евровидение", а также кардинально сменила имидж - похудела на 16 килограммов и коротко подстриглась. Очевидно, что в жизни Марии Максаковой наступил новый этап. Сегодня женщина впервые показала годовалого сына Ивана, рожденного от Дениса Вороненкова . Фотография мальчика появилась на странице оперной дивы в Facebook.

«Не перестаю задаваться вопросом, как можно было отобрать у Вани папу…» – отметила Максакова в своей публикации. Подписчики знаменитости пожелали ей мужества и терпения. «Замечательный малыш», «Чудесный», «Красавчик», «Пусть на его лице сияет улыбка», «Какой славный мальчуган», «Хороший», «Храни вас Бог», «Очаровательный», «Сил вам и терпения», «Умные глаза», - прокомментировали пользователи соцсети.

Добавим, в декабре прошлого года оперная дива перебралась с мужем Денисом Вороненковым в соседнюю Украину. К несчастью, семейная идиллия длилась недолго. После случившегося Марии Максаковой неоднократно предлагали вернуться на родину, но пока певица не готова к очередным переменам в жизни. От предыдущих отношений у артистки также подрастают двое детей: сын Илья и дочь Людмила.