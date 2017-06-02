Дочь Пескова рассказала про главного вора России и раба Диму

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своих яхтах, дворцах, джетах, слугах, а также о главном воре страны. В своем Instagram она опубликовала ироничный пост в ответ на обвинения в роскошной и беззаботной жизни, которая не соответствует доходам ее отца.

«В общем, совесть совсем замучила. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат», - написала Пескова.

Также девушка отметила, что спит на «мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом", делает золотое обёртывание и занимается воровством, так как «папа - главный вор страны» учит ее «всем тонкостям этого прибыльного искусства». Она также призналась, у нее 13 рабов, среди которых есть "Вася, Дима, ну и третий сами представляете".

«Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы», - написала Пескова.

Также девушка в своем Instagram объявила распродажу дорогих вещей, которые не носит. Она предложила своим подписчицам пиджак Tara Jarmon, кроссовки Fenty x Puma by Rihanna, кроссовки Adidas и рубашку Ralph Lauren.