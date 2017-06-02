Дочь Пескова рассказала про главного вора России и раба Диму

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разместила в соцсети пост, призванный, судя по всему, отвадить широкие народные массы от обсуждения, предположительно, роскошной жизни юной девушки. Елизавета Пескова сама, добровольно, рассказала о своих дворцах, яхтах и джетах, лобстерах и папиных миллиардах. Да так нарочито и незамысловато одновременно, что с первого же предложения стало ясно: это шутка. Даже немного жаль.

"Совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства", - начинает Елизавета свой рассказ в Instagram, проиллюстрированный ее же портретом в короне, на троне и в красной мантии.

Дальше идет рассказ о "команде холопов", которые в том числе пишут для нее посты в соцсети - все, кроме этого. Рабов всего тринадцать - девушка называет их имена, среди прочих есть "Вася, Дима, ну и третий сами представляете".

"Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат... Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обёртывание... Золото, конечно, добывает народ", - продолжает дочь Пескова.

И далее поднимает тему воров, точнее, "главного вора страны". По словам Елизаветы, этот самый прославленный в мемах "кремлевский вор" - ее же отец, который миллиардер.

"Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что, будущее - за мной!" - завершает повествование о "своей жизни" Елизавета Пескова.

В посте есть геотег, согласно ему девушка в настоящее время пребывает в Париже. Это, скорее всего, не выдумка - на днях она блистала в Каннах и влюбила юных пользователей соцсетей в свою обнаженную спину.