Джоли прервала молчание

Анджелина Джоли рассказала популярному журналу в новом интервью о жизни после развода, воспитании детей и о том, по кому очень сильно скучает. Актриса призналась, что ей удалось наладить отношения с Брэдом Питтом . Они прекратили ссориться, и начали нормально общаться. А экс-супруг даже обзавелся новым домом, чтобы быть ближе к семье.

По словам актрисы, растить шестерых детей крайне сложно, но она старается делать все, чтобы быть для них примером. Джоли не скрывает - она переживает непростое время и сейчас, как никогда, ей не хватает поддержки матери. Маршелин Бертран умерла в 56 лет от онкологии. Анджелина призналась - каждый раз перед тем, как что-то сделать, она пытается представить, как бы поступила ее мама в подобной ситуации.