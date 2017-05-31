В своей речи актер призвал своих слушателей работать, постараться «остановить безумие» и «стремиться сделать мир лучше».

Актер и рэпер Дейвид Дигс также выступил перед выпускниками. По его словам, страна сейчас очень нуждается в новых идеях, так как старые, по его словам, «принесли беспорядок».

Де Ниро уже не первый раз выступает с критикой администрации президента США Дональда Трампа . Еще во время избирательной кампании актёр заявил, что хочет ударить Трампа в лицо.

«Он дурак, он собака, он свинья, он лгун. Он не понимает, что он делает. Он национальная катастрофа, посмешище для страны», - сказал де Ниро.

В феврале 2017 года, Де Ниро отметил, что желание ударить президента не исчезло.