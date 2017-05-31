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Роберт Де Ниро попросил остановить "безумие США"
Актер Роберт Де Ниро заявил, что «с точки зрения кино» Америка, которая некогда была «вдохновляющей драмой», превратилась в «тупую трагикомедию». Об этом он рассказал в воскресенье, 28 мая, во время своего выступления перед выпускниками университета Браун, сообщает Associated Press.
В своей речи актер призвал своих слушателей работать, постараться «остановить безумие» и «стремиться сделать мир лучше».
Актер и рэпер Дейвид Дигс также выступил перед выпускниками. По его словам, страна сейчас очень нуждается в новых идеях, так как старые, по его словам, «принесли беспорядок».
Де Ниро уже не первый раз выступает с критикой администрации президента США Дональда Трампа. Еще во время избирательной кампании актёр заявил, что хочет ударить Трампа в лицо.
«Он дурак, он собака, он свинья, он лгун. Он не понимает, что он делает. Он национальная катастрофа, посмешище для страны», - сказал де Ниро.
В феврале 2017 года, Де Ниро отметил, что желание ударить президента не исчезло.
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