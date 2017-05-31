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Роберт Де Ниро попросил остановить "безумие США"
Фото: wikipedia.org / CC BY-SA 3.0
Знаменитый актер считает, что США скатились до уровня "тупой комедии".
Вечная звезда Голливуда, американский актер Роберт Де Ниро тоже решил поддаться общей тенденции, и выступить в США перед студентами. О том, что Де Ниро рассказывал выпускникам Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд), пишет сегодня The Times.
Издание отмечает, что в своей речи знаменитый актер, помимо прочего, затронул тему политики, выразив личное отношение к последним событиям в США.
Де Ниро признался, что сейчас, если выражаться на языке кино, Соединенные Штаты - это "трагически тупая комедия", про страну, которая сошла с ума, в чем он абсолютно убежден.
Ранее Де Ниро уже выступал с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.
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