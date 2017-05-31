Знаменитый актер считает, что США скатились до уровня "тупой комедии".

Вечная звезда Голливуда, американский актер Роберт Де Ниро тоже решил поддаться общей тенденции, и выступить в США перед студентами. О том, что Де Ниро рассказывал выпускникам Брауновского университета в городе Провиденс (штат Род-Айленд), пишет сегодня The Times

Издание отмечает, что в своей речи знаменитый актер, помимо прочего, затронул тему политики, выразив личное отношение к последним событиям в США.

Де Ниро признался, что сейчас, если выражаться на языке кино, Соединенные Штаты - это "трагически тупая комедия", про страну, которая сошла с ума, в чем он абсолютно убежден.