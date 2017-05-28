Собчак выступила против бедных

Ксения Собчак раскритиковала несостоятельных туристов в Монако. Журналистка заявила, что в княжестве необходимо ввести закон, обязывающий путешественников тратить не менее 250 долларов в сутки на человек. Об этом Собчак написала в своем аккаунте в Instagram.

«… в Монако в августе фотографирующих «бохатую жизнь» стало столько, что «бохатая жизнь» в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует», - написала Собчак.

Собчак пришла к такому заключению, побывав в Бутане, где власти королевства продвигают концепт «эксклюзивного туризма». По мнению журналистки, закон, обязывающий туристов тратить в сутки не менее 250 долларов на человека, «отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев». Собчак назвала Бутан «чистой и очень-очень красивой» страной. Пользователи социальной сети обвинили девушку в снобизме.

«Какой позор Ксюша. Не дай бог вам в один прекрасны день лишиться всего... Хотя мозгов уже лишились», «Можно вокруг своей персоны забор построить из зеркал, и красота и нищебродов не видно», «Фу ,какая мерзость!!! Просто упала в моих глазах», «Сама-то из грязи в князи», - написали пользователи в комментариях к публикации.