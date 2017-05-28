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Собчак выступила против бедных
Ксения Собчак раскритиковала несостоятельных туристов в Монако. Журналистка заявила, что в княжестве необходимо ввести закон, обязывающий путешественников тратить не менее 250 долларов в сутки на человек. Об этом Собчак написала в своем аккаунте в Instagram.
Попала в закрытую страну невероятной красоты. Завтра все буду смотреть и рассказывать. Но начало мне уже нравится-молодой король Бутана продвигает концепт "эксклюзивного туризма"-больше всего в мире моих любимых теперь отелей-Аманов именно в его стране , а также по закону турист должен потратить (и предьявить документ )не менее 250 $ в сутки на человека+ налог 70$ за день пребывания. Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге-чисто,и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту,а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько ,что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует😂😂😂
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
«… в Монако в августе фотографирующих «бохатую жизнь» стало столько, что «бохатая жизнь» в Монако раньше конца сентября и носа теперь не сует», - написала Собчак.
Собчак пришла к такому заключению, побывав в Бутане, где власти королевства продвигают концепт «эксклюзивного туризма». По мнению журналистки, закон, обязывающий туристов тратить в сутки не менее 250 долларов на человека, «отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев». Собчак назвала Бутан «чистой и очень-очень красивой» страной. Пользователи социальной сети обвинили девушку в снобизме.
«Какой позор Ксюша. Не дай бог вам в один прекрасны день лишиться всего... Хотя мозгов уже лишились», «Можно вокруг своей персоны забор построить из зеркал, и красота и нищебродов не видно», «Фу ,какая мерзость!!! Просто упала в моих глазах», «Сама-то из грязи в князи», - написали пользователи в комментариях к публикации.
Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган во время отпуска уже побывали в Китае, Японии и Турции. 18 ноября 2016 года у супругов родился мальчик Платон.
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