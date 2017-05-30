Денис Мацуев рассекретил дочь

Денис Мацуев наконец рассекретил дочь, откровенно поговорив о ней с известным ведущим и шоуменом Иваном Ургантом . Прославленный пианист рассказал о предпочтениях своей наследницы и даже продемонстрировал, как она реагирует на его музыку.

Очередным звездным гостем передачи Ивана Урганта стал известный пианист Денис Мацуев. Музыкант умудрился найти лазейку в своем напряженном графике, чтобы прийти на шоу "Вечерний Ургант" и свободно поговорить о работе и личной жизни.

Иван поздравил Дениса с отцовством и задал несколько вопросов о ребенке. Обычно Мацуев крайне уклончиво говорил на эту тему с журналистами, но теперь наконец перестал скрывать подробности. Так, выяснилось, что дочь, которую ему подарила балерина Екатерина Шипулина , было решено назвать Анной. По признанию Дениса, не взирая на большую занятость, ему удается совмещать работу и личную жизнь. Более того, он всегда спешит домой, где его ждут любимая женщина и дочка.

"У меня есть приход к тебе, и есть час на то, чтобы увидеть Анну Денисовну", – отметил Мацуев, дав понять Ивану Урганту, в каком тяжелейшем графике он живет. Как рассказал пианист, дочка уже научилась различать различные музыкальные произведения, ведь он старается привить наследнице вкус к хорошей музыке, а также развивать ее слух.

Мацуев рассказал о предпочтениях малышки. "Ее любимое произведение – "Петрушка" Стравинского. Ей очень не нравится второй концерт Листа", – сообщил пианист. После этого Мацуев показал, как дочка реагирует на его музыку, внезапно вскрикнув.

По признанию музыканта, если бы у него родился сын, он бы его назвал Спартаком. Денис является болельщиком одноименного футбольного клуба, тщательно следящим за всеми событиями, которые происходят в жизни команды. Можно только предположить, как Мацуев радовался победе "Спартака" , который стал Чемпионом России. По словам Дениса, он полюбил футбол благодаря... бабушке.

Напомним, еще в сентябре 2016 года в Сети появилась информация, что прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина ждет ребенка от Дениса Мацуева. Однако ни пианист, ни танцовщица никак не отреагировали на сообщения. По некоторым данным, девочка родилась в конце октября. Шипулина быстро вернулась в форму и уже вовсю репетирует, о чем свидетельствуют ее фотографии в социальной сети Instagram. При этом свою частную жизнь Екатерина Предпочитает не афишировать.