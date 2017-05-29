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Певица МакSим госпитализирована в Турции

Певица МакSим госпитализирована в Турции
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Певица МакSим во время отдыха в Турции почувствовала резкие боли в животе. Боль усиливалась, решено было обратиться к врачам. Диагностировали острый гастрит. Певица провела ночь в турецкой больнице, после чего поменяла билет и отправилась в Москву, где была госпитализирована в одну из клиник.
Певица отменила все концерты и после выписки отправилась на дачу. Поклонники расстроились, но вошли в ситуацию звезды и желают в соцсетях ей скорейшего выздоровления.
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Турция Шоу-бизнес
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