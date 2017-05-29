Певица МакSим госпитализирована в Турции

Певица МакSим во время отдыха в Турции почувствовала резкие боли в животе. Боль усиливалась, решено было обратиться к врачам. Диагностировали острый гастрит. Певица провела ночь в турецкой больнице, после чего поменяла билет и отправилась в Москву, где была госпитализирована в одну из клиник.

Певица отменила все концерты и после выписки отправилась на дачу. Поклонники расстроились, но вошли в ситуацию звезды и желают в соцсетях ей скорейшего выздоровления.