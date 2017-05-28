СМИ: Миранда Керр сыграла тайную свадьбу с миллиардером

Известия о том, что в доме в Брентвуде, принадлежащем Шпигелю, и где последнее время жила также и Миранда, затевается что-то важное, появились еще накануне. Так, репортеры mirror.co.uk «засекли» грузовики, подъезжавшие к особняку Шпигеля и какую-то суету на заднем дворе. Поскольку еще некоторое время назад Миранда рассказала, что подготовка к ее свадьбе со Шпигелем идет полным ходом, и что церемония состоится уже скоро, все решили — бракосочетание должно состояться именно на этих выходных. И, как подтвердил источник eonline.com, эти предположения оказались верными.

Как сообщается, Керр сочеталась вчера законным браком со Шпигелем, причем церемония была засекречена. Поэтому о том, как прошло мероприятие, репортерам удалось пока узнать не слишком много. Им стало известно, что на бракосочетании присутствовало менее 50-ти гостей из числа самых близких друзей и родственников, одним из которых был сын Керр от ее брака с Орландо Блумом — Флинн. Церемония началась в16.30 и продолжалась около 20 минут. А после этого состоялся прием с коктейлями, сопровождавшийся «живой музыкой» в исполнении струнного квартета. Все действие развернулось в шатрах, установленных около дома Шпигеля, обильно украшенных розами, и была оформлена в «деревенском» стиле. И жених, и невеста казались очень взволнованными и не смогли сдержать слез радости…

Напомним, что хотя Миранда и Эван познакомились на благотворительном мероприятии.в 2014, их роман начался только в 2015-м. А предложение своей любимой Шпигель сделал в июле прошлого года, преподнеся ей кольцо с потрясающим бриллиантом. Любопытно, что, как утверждала Миранда, несмотря на то, что она уже некоторое время жила с сыном Флинном в доме Шпигеля, жених и невеста решили сохранить платонические отношения до свадьбы….