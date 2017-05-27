Актер Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет брака

Американский комедийный актер Бен Стиллер разводится со своей женой актрисой Кристин Тейлор после 17 лет брака. Об этом пара объявила в пятницу в совместном заявлении.

"Мы приняли решение расстаться, сохраняя чувство огромной любви и уважения друг к другу, прожив вместе 18 лет", - отметили 51-летний Стиллер и 45-летняя Тейлор. "Мы остаемся преданными родителями и самыми близкими друзьями. Нашим главным приоритетом остается воспитание наших детей", - добавили актеры. Они попросили СМИ не пытаться вмешиваться в их личную жизнь.

Бен и Кристин познакомились на съемках экспериментального телефильма "Тепловое видение и Джек" (Heat Vision and Jack, 1999), который так и не вышел в прокат. В мае 2000 года они сыграли свадьбу на Куаи (штат Гавайи). "Когда я встретил ее, то подумал, что нашел настоящую личность. Я был восхищен и сразу влюбился", - заявлял Стиллер в интервью прессе в 2007 году.

В апреле 2002 года у пары родилась дочь, которую назвали Елла Оливия, а в июле 2005 года на свет появился сын Квинлин Демпси.

Они снимались вместе в таких комедийных картинах как "Образцовый самец" (Zoolander, 2001), "Доджболл" (Dodgeball: A True Underdog Story, 2001), "Солдаты неудачи" (Tropic Thunder, 2008), сериала "Задержка в развитии" (Arrested Development, с 2003) и "Образцовый самец 2" (Zoolander 2, 2016).