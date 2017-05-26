55-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Екатерина Андреева восхищает естественной красотой и молодостью, Она отрицает использование скальпелей хирургов и ботокс. В своем микроблоге телеведущая раскрыла секрет неувядаемости и молодости.

Телеведущая выглядит моложе своих лет и это не пластика. Ролик, сделанный во время посещения клиники китайской медицины не для слабонервных..На видео Екатерине в лицо воткнули 300 иголок и она при этом с юмором комментирует происходящее. Поклонники не сдержали восхищения, впрочем, как всегда.