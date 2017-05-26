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55-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости
Фото:
Екатерина Андреева восхищает естественной красотой и молодостью, Она отрицает использование скальпелей хирургов и ботокс. В своем микроблоге телеведущая раскрыла секрет неувядаемости и молодости.
Телеведущая выглядит моложе своих лет и это не пластика. Ролик, сделанный во время посещения клиники китайской медицины не для слабонервных..На видео Екатерине в лицо воткнули 300 иголок и она при этом с юмором комментирует происходящее. Поклонники не сдержали восхищения, впрочем, как всегда.

Это наш с доктором Игорем Николаевичем @dr.roganin ответ на все враки о пластике ,ботоксе и прочем.Мои 300 иголок,как 300 спартанцев-охраняют моё лицо от всего про что лгут ☝️☝️☝️И доктор Игорь ,как царь Леонид-сказал-сделал.Защитил мою кожу и мышцы😂😂😂 В нашем случае все остались живы,чай не в Спарте 491 года до н.э.а в России и китайские секреты знаем.Мозаика на лице-чтоб все тайны не разглашать.Методика авторская,запатентованная и повторить её никто не может,но попытаться умыкнуть могли бы😂😂😂#здоровье #зож #мотивация #я #мечта #позитив #супер #health #healthylife #healthy #healthylifestyle #девочки #красотаспасетмир #красота #девочкитакиедевочки #красотка #antiaging #anti #pretty #perfect #look #instagram #good #instagood #goodlife #feelgoog #face #dailylook #perfection #ptettywoman

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

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Китай Шоу-бизнес
Екатерина Андреева
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