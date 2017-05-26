55-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости
Это наш с доктором Игорем Николаевичем @dr.roganin ответ на все враки о пластике ,ботоксе и прочем.Мои 300 иголок,как 300 спартанцев-охраняют моё лицо от всего про что лгут ☝️☝️☝️И доктор Игорь ,как царь Леонид-сказал-сделал.Защитил мою кожу и мышцы😂😂😂 В нашем случае все остались живы,чай не в Спарте 491 года до н.э.а в России и китайские секреты знаем.Мозаика на лице-чтоб все тайны не разглашать.Методика авторская,запатентованная и повторить её никто не может,но попытаться умыкнуть могли бы😂😂😂#здоровье #зож #мотивация #я #мечта #позитив #супер #health #healthylife #healthy #healthylifestyle #девочки #красотаспасетмир #красота #девочкитакиедевочки #красотка #antiaging #anti #pretty #perfect #look #instagram #good #instagood #goodlife #feelgoog #face #dailylook #perfection #ptettywoman
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)