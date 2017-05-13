Максакова оценила финалистов «Евровидения»

Мария Максакова больше не в трауре. На днях певица побывала в числе зрителей второго полуфинала «Евровидения» в Киеве. Компанию артистке составил известный обозреватель и музыкальный критик Артур Гаспарян

Собственно, именно Гаспарян уговорил Марию выйти в свет и немного развеяться, Как пишет журналист, Максакова выглядит похудевшей, но в целом достаточно бодрой и весьма привлекательной. Артур обсудил с Марией участников шоу и артистка не стала скрывать, что в принципе «Евровидение» ей понравилось.

«Вообще-то я впервые на этом конкурсе, хотя он проходил и в Москве, и в других городах, где я могла бы теоретически находиться. Тем не менее, это в первый раз, что я пришла воочию посмотреть, как же оно происходит. Очень порадовалась за «нашего» болгарина ( Кристиана Костова ). Он заслуженно вышел в финал. Мне понравился ирландец ( Брайан Мюррей ). Он разительно отличался от других участников, жаль не прошел в финал. Крайне необычный тембр».

Гаспарян поинтересовался не хотела бы Максакова блеснуть в числе участников шоу? «Ой, я не знаю. Наблюдая за публикой, я вижу, что это очень молодежный конкурс. Я не про участников говорю, а в основном про зрителей, и как мне кажется, это задает основной тон происходящему. Мне кажется, что в Европе нет такого отношения к «Евровидению» как к какому-то судьбоносному, чуть ли не главному музыкально-политическому событию года. Это просто музыкальный конкурс, популярный развлекательный формат, и в этом смысле от «Евровидения», так же, как от сумы и от тюрьмы, не стоит зарекаться. Ну, мало ли, что может в моей жизни произойти?».