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Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди 

Lenta.ru + ещё 18 59 минут назад
Жена принца Гарри Меган Маркл пришла на крестины Лены Тиндалл, крестной дочери своего мужа принца Гарри, в пальто как у Жаклин Кеннеди. Об этом сообщает Daily Mail.
В воскресенье, 17 марта, герцогиня появилась в винтажном пальто Dior 1950-х годов. Журналисты предположили, что Маркл, которой через несколько недель впервые предстоит стать матерью, приобрела пальто в бутике William Vintage — магазине люксовых секонд-хенд товаров.
Жаклин Кеннеди появилась на публике в аналогичном пальто Dior после победы своего мужа в президентских выборах 1960 года. Первая леди США стояла рядом с супругом во время его выступления с победной речью.
Примечательно, что Меган Маркл надела указанное пальто на последних месяцах беременности, как и Жаклин Кеннеди.
Это не первый случай, когда Маркл подражает стилю экс-первой леди США. Ранее в марте герцогиня надела шляпу-ток во время визита в Вестминстерское аббатство. Жаклин Кеннеди регулярно появлялась на публике в аналогичных головных уборах: например, во время официального визита президентской четы во Францию в 1961 году.
В феврале Меган Маркл заметили в наряде, похожем на костюм телезвезды Ким Кардашьян-Уэст, который та носила во время беременности пять лет назад. Во время королевского визита в Марокко герцогиня Сассекская надела платье телесного цвета, изготовленное французским модным домом Dior по индивидуальному заказу.
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Шоу-бизнес , Видео , Жаклин Кеннеди
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