Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу

Подруга считает, что матери телеведущей тоже требуется помощь. Конфликт с дочерью имеет давнюю историю.

Дана Борисова продолжает проходить курс лечения от наркозависимости в клинике Таиланда. Подробности ее пребывания там Dni.Ru сообщила подруга телеведущей – владелица пиар-агентства Оксана Романенко. Она отвечала за проведение второй свадьбы Борисовой. А теперь Оксана стала участницей операции по отправке Даны в тайскую клинику. Ее владелец, как говорят, бывший наркозависимый, который смог победить недуг, а теперь помогает другим людям.

"После съемок того нашумевшего эфира "Пусть говорят" мы поехали к Дане домой на Минскую улицу вместе с Леной Воробей, Андреем Малаховым Прохором Шаляпиным . Я лично поднималась в квартиру к Борисовой и собирала обрадовавшуюся предложению сниматься Дану в Таиланд. Мол, она является одной из самых популярных телеведущих страны и ее хотят видеть на съемках реалити-шоу".

"Дана поверила, что ее будут снимать в придуманном нами проекте "Тающие на глазах", – продолжает Оксана. – Самое интересное, что, уже прилетев в Таиланд, она далеко не сразу поняла, что это – не шоу. Она долго думала, что все происходящее вокруг – часть режиссерского замысла. Я представляю, как она сейчас нас всех ненавидит, поняв, что никаких съемок нет. Но самое главное, чтобы она вылечилась. Сейчас ее организм сильно истощен и это напоминает анорексию. А, как известно, ее лечить сложнее всего".

"Мне кажется, в этой семье лечиться надо всем, включая маму Даны Екатерину Ивановну, так как мама получается созависимой на фоне заболевания дочери, – говорит Романенко. – Дана и ее мама порой, мягко скажем. не находили общего языка. Ведь на свадьбе родительницы тоже не было. Просто Дана строго-настрого запретила ее приглашать и пускать на торжество. Значит, причина раздала в этой семье возникла не сейчас а намного раньше".