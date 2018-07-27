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Больной Осин пошел на крайние меры
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Больной Осин пошел на крайние меры 

Рамблер 1 час назад
Певец Евгений Осин рассказал «СтарХиту» о планах продать квартиру. По словам музыканта, ему «не на что жить», поэтому придется сменить жилье.
Безденежье Осин связал со «злосчастными переломами». Из-за них он уже несколько месяцев не может выступать и зарабатывать.
После продажи квартиры он планирует приобрести жилплощадь «поменьше», а на оставшиеся деньги «существовать какое-то время».
По данным «СтарХита», стоимость квартиры Осина составляет 30 миллионов рублей. Жилье площадью в сто квадратных метров расположено в районе станции метро «Полежаевская». Певец живет там один.
За последние месяцы 53-летний Осин получил сразу несколько травм — сломал руку и четыре пальца на ноге. Сам музыкант отметил, что «начал калечиться» после того, как бросил пить. Он рассказал, что ему установили аппарат Илизарова, но улучшений не наступило. Также врачи якобы не сделали ему операцию, которую обещали.
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