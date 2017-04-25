СМИ: Элтон Джон был госпитализирован после турне по Южной Америке

Британский музыкант Элтон Джон попал в реанимацию из-за вирусной инфекции.

Как сообщает NBC, точное название болезни не называется, однако отмечается, что музыкант попал в больницу с «редкой вирусной инфекцией», которую подхватил во время турне по Южной Америке.

Подчёркивается, что Элтон Джон провёл в реанимации два дня, после чего находился под наблюдением врачей, в настоящее время музыкант идёт на поправку.

Также отмечается, что британский рок-певец отменил ряд своих концертов в США из-за болезни.

25 марта Элтону Джону исполнилось 70 лет.