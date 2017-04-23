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Лолиту Милявскую сняли с поезда на Украине
Фото: Instagram
Российскую певицу Лолиту Милявскую не пустили навестить ее больного ребенка на Украине. Исполнительницу сняли с поезда в украинском городе Конотопе. Город Конотоп Сумской области находится на границе России и Украины. Об инциденте Милявская сообщила на своей странице в Facebook.
"Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел. Сейчас сразу пересаживаюсь на другой поезд, потому что мне запрещен въезд в Украину за посещение Керчи в 2015 году".
Дочь Ева родилась у Милявской в браке с Александром Цекало в 1999 году. Она проводит много времени у своей бабушки, матери Милявской, которая живет в Киеве.
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